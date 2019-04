Migranti, Salvini: G7 d'accordo su Ong che aiutano trafficanti uomini

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Le Ong presenti nel Mediterraneo aiutano i trafficanti degli esseri umani. Gli ultimi casi mi sembrano assolutamente evidenti". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Parigi. Per il titolare del Viminale c'è accordo fra i ministri del G7 su questo tema. "E' qualcosa che è emerso al tavolo. Siccome non voglio parlare per altri, chiedetelo direttamente a loro", ha specificato.

