Migranti, Salvini firma divieto ingresso in acque italiane per Alan Kurdi

di npf

Roma, 31 lug. (LaPresse) - Come annunciato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Alan Kurdi. E' quanto si apprende da fonti del Viminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata