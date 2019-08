Migranti, Salvini: Finché sarò io ministro porti chiusi

di dab

Milano, 14 ago. (LaPresse) - "Finché ci sono io farò tutto quello che è in mio potere per difendere i confini italiani, Amici. #portichiusi". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in riferimento al caso della Open Arms.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata