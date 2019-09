Migranti, Salvini: È resa, Conte promesso a Ue un'Italia campo profughi

di dab/vln

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Riaprono i porti e pensano di tassare i conti in banca, questi sono matti. Vediamo di limitare i danni e mandarli a casa prima possibile". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea degli amministratori locali del Carroccio. E per quanto riguarda la concessione di un porto sicuro a Lampedusa per la Ocean Viking "è la resa - commenta Salvini - tra le promesse di Conte all'Europa c'era quella di far tornare l'Italia un campo profughi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata