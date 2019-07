Migranti, Salvini: Divieto transito in acque italiane per Ong tedesca

di lrs

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Nei prossimi minuti firmerò il divieto di transito in acque italiane per la Ong tedesca che ha raccolto 40 migranti". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, riferendosi al salvataggio da parte di Alan Kurdi, che fa capo all'Ong Sea-Eye, di 40 persone da un gommone questa mattina.

