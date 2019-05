Migranti, Salvini: Denuncio chi fa sbarcare clandestini da Sea Watch 3

di mad

Milano, 19 mag. (LaPresse) - "Sono pronto a denunciare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina chiunque sia disponibile a far sbarcare quei migranti irregolari che sono su una nave fuorilegge. Se qualche procuratore vuole indagare un ministro e permettere invece lo sbarco di immigrati clandestini, io comunque vado fino in fondo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena. "L'Italia non favorirà mai i traffici degli scafisti". "La guardia di finanza era a bordo per il sequestro della Sea Watch 3. I porti chiusi hanno più che dimezzato i morti in mare. Prima con i porti aperti c'erano stati 15mila morti nel Mediterraneo. Sono felice che il Papa abbia detto attenti a queste morti, perché noi le abbiamo fatte calare", ha aggiunto il vicepremier.

