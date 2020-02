Migranti, Salvini: C'è qualche giudice che fa politica

di bdr

Milano, 2 feb. (LaPresse) - "Qualche giudice fa politica nel nome di un partito. Andremo avanti, un altro processo. In questi minuti, mentre io come pericoloso criminale ricevo la notizia di un altro processo, la stessa ong sta facendo sbarcare in Italia più di 300 immigrati, per la gioia dei trafficanti di esseri umani". Lo ha detto Matteo Salvini in un video messaggio postato su Facebook. "Vi voglio bene - ha aggiunto salvini, rivolgendosi ai suoi sostenutori in rete - e voglio bene e anche a quei giudici che stanno spendendo mesi del loro tempo e milioni di euro di soldi pubblici oltre a migliaia di fogli di carta per fare processi politici che non mi spaventano minimamente".

