Migranti, Salvini: Aquarius cambia nome e bandiera? In Italia #portichiusi

di npf

Roma, 17 set. (LaPresse) - "La nave Ong #Aquarius2 questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il Canale di Sicilia. Ha cambiato nome (aggiungendo un '2') e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: NON in Italia! #portichiusi". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata