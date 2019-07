Migranti, Salvini a Seehofer: Italia non più unico hotspot d'Europa

di mad

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "L'Italia, pur continuando a rispettare la normativa sovranazionale e a difendere responsabilmente le frontiere europee a beneficio di tutti gli Stati membri dell'Ue, non intende più essere l'unico hotspot dell'Europa". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera indirizzata al suo omologo tedesco, Horst Seehofer, in cui chiede l'intervento della Germania per risolvere la situazione della nave Alan Kurdi.

