Migranti, Salvini a Seehofer: Germania intervenga su Alan Kurdi

di mad

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Ritengo necessario ed urgente che la Germania intervenga nei confronti della nave Alan Kurdi e del suo comandante affinché, nel doveroso esercizio della vostra e loro responsabilità, sia assicurato alle persone a bordo il rapido sbarco in apposito luogo". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al suo omologo tedesco, Horst Seehofer, in merito alla nave Alan Kurdi. La nave, segnala Salvini, "battente bandiera tedesca, con sessantacinque migranti a bordo prelevati in acque Sar libiche, in via autonoma e senza alcun coordinamento".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata