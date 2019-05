Migranti, Salvini: -90% morti e dispersi, politica rigore salva vite

di npf

Roma, 20 mag. (LaPresse) - "I numeri dicono che grazie alla politica del rigore e dei porti chiusi abbiamo ridotto del 90% i morti e i dispersi in mare e non solo gli sbarchi. I porti aperti creavano il disastro, come ricorda Papa Francesco, la politica dell'attenzione salva vite". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Coffee break, su La7.

