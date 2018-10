Migranti rimandati in Italia dalla Germania, Salvini: "Chiudiamo gli aeroporti"

Si apre un nuovo fronte di scontro tra l'Italia e gli altri Paesi europei sull'immigrazione. Nello specifico, questa volta Matteo Salvini punta il dito contro la Germania, che, in base al Trattato di Dublino, ha deciso di rimandare in Italia quaranta migranti secondari con un volo charter. "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti", dice senza mezzi termini il ministro dell'Interno.

Tuttavia, il Viminale non potrebbe opporsi alla scelta tedesca, visto che Berlino si sta attenendo alle norme contenute nel Trattato: i migranti che, dopo essere sbarcati e aver chiesto asilo nel nostro Paese, viaggiano nel resto d’Europa possono essere rimandati indietro proprio perché l’accordo prevede che sia il Paese di primo approdo a valutarne la domanda d’asilo e quindi a farsi carico del profugo fino al termine della procedura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata