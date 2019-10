Migranti, Renzi: Concretizzare principio 'Aiutiamoli a casa loro'

di npf/dab

Roma, 29 ott. (LaPresse) - "Gestire l'immigrazione è un tema spigoloso, bisogna lavorare a un grande progetto Africa e bisogna concretizzare il principio 'Aiutiamoli a casa loro' a cominciare da cooperazione, vaccini e lotta alla corruzione". Così su Facebook il senatore di Italia viva, Matteo Renzi, che chiede lo sbarco immediato dei migranti soccorsi dalla Ocean Viking. "Ma quando ci sono cento persone in mare, la legge naturale impone di farle sbarcare immediatamente - prosegue -. Non si risolve l'immigrazione con gli spot, sulla pelle degli ultimi. Se nessuno mette la faccia, la metto io: fate scendere quelle persone. La lotta al Salvinismo si fa con una battaglia culturale, non copiando gli spot leghisti", conclude l'ex premier.

