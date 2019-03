Migranti, Papa: Garantire a tutti diritto di vita degna in patria

di rib/lrs

Rabat (Marocco), 30 mar. (LaPresse) - "La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie inizia anche dalle comunità di origine, là dove dev'essere garantito, insieme al diritto di emigrare, anche quello di non essere costretti a emigrare, cioè il diritto di trovare in patria condizioni che permettano una vita degna". Così Papa Francesco parlando ai migranti nel centro Caritas di Rabat, in Marocco.

"Apprezzo e incoraggio gli sforzi dei programmi di cooperazione internazionale e di sviluppo transnazionale svincolati da interessi di parte, in cui i migranti sono coinvolti come i principali protagonisti", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata