Migranti, Open Arms: Inviate richieste di asilo per la prima volto dal mare

di scp

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Open Arms trasformata in un inedito ufficio per l'asilo. Gli 89 adulti manifestano in acque internazionali la loro volontà di chiedere protezione in Europa. Abbiamo inviato le loro testimonianze all'Unhcr e all'Mrcc di Roma in una procedura senza precedenti". Lo scrive su Twitter il fondatore dell'Ong Open Arms, Oscar Camps.

