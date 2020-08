Migranti, Musumeci: "Soluzione Governo? Creare campi di concentramento"

"Invece di rispondere con atti concreti sull'emergenza immigrazione, il Governo centrale trova la soluzione: 'Creiamo campi di concentramento, che chiamano tendopoli in un deposito militare a Vizzini, abbandonato da anni'". Così, da Palermo, il governatore della Sicilia Nello Musumeci ribadendo che in Sicilia "gli sbarchi sono aumentati in maniera enorme". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE