Migranti, Musumeci: "Pronto a rivolgermi alla procura della Repubblica

Cosa faremo allo scadere della mezzanotte? Se i soggetti che sono chiamati a dare attuazione all'ordinanza del presidente della Regione non dovessero farlo rimarrà solo una strada: quella di rivolgerci alla magistratura, scriveremo alla procura della Repubblica poiché ci troveremo davanti a una palese omissione in un contesto di epidemia". Così in conferenza stampa a Palermo, il governatore della Sicilia Nello Musumeci. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE