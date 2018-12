Migranti, Msf: E' giorno buio, Ue ha sabotato chi voleva salvare vite

di npf

Roma, 7 dic. (LaPresse) - "È un giorno buio. Non solo l'Europa ha fallito nel garantire la necessaria capacità di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, ma ha anche sabotato chi cercava di salvare vite umane. Siamo delusi e frustrati per le persone che non potremo più aiutare. #Aquarius". E' quanto si legge sul profilo Twitter di Medici senza frontiere.

