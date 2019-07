Migranti, Mediterranea: Unico indagato è capitano, non equipaggio

di dab

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "Va chiarito che l'unico indagato al momento è il capito, per un atto d'ufficio. L'equipaggio non è iscritto nel registro degli indagati". Lo dice Alessandra Sciurba, di Mediterranea Saving Humans, parlando ai cronisti sulla banchina di Lampedusa. Alla domanda se gli uomini della ong a bordo rimarranno in Sicilia, risponde: "Siamo a completa a disposizione, dipende dai tempi. Noi non abbiamo niente da nascondere, anzi abbiamo tanto da dichiarare. Non abbiamo pauira che si aprano le inchieste, perché se emergono le verità non siamo noi a doverci preoccupare". La portavoce ribadisce che gli articoli contestati sono il 12, il 1.099 e il 1.100, tra cui resistenza e/o violenza verso una nave da guerra.

