Migranti, Mediterranea: Salpata Nave Mare Jonio per nuova missione

di lcl/npf

Roma, 30 apr. (LaPresse) - La nave Mare Jonio è appena salpata dal porto di Marsala per "tornare in mare per non esimersi dall'obbligo giuridico ed etico di salvare vite umane". Lo ha comunicato Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio fa azione di monitoraggio e denuncia nel Mediterraneo.

La nave è diretta nella zona a 30/40 miglia davanti alle coste libiche dove Mediterranea ha avuto notizie di una segnalazione, avvenuta nel pomeriggio di ieri, di un'imbarcazione in difficoltà con circa 20 persone a bordo.

