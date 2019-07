Migranti, Mediterranea: Non abbiamo rifiutato Malta

di npf

Roma, 5 lug. (LaPresse) - "Non abbiamo rifiutato La Valletta come porto sicuro ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione. Siamo in attesa di assetti navali italiane o maltesi che prendano a bordo queste persone". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, da bordo della nave Alex, replica al Viminale.

