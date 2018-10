Migranti, Mattarella: Problema Ue che va affrontato da tutti

di ddn/npf

Roma, 15 ott. (LaPresse) - Italia e Romania "sono paesi di primo arrivo di migranti e i nostri paesi sono entrambi consapevoli come questo fenomeno sia da affrontare in Europa e con l'Unione come tale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al con l'omologo della Romania, Klaus Werner Iohannis, in visita di Stato in Italia. Quello migratorio è "un problema europeo che va affrontato in comune dai paesi dell'Unione".

