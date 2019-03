Migranti, Mattarella: Fenomeno va governato, non ci si illuda di rimuoverlo

di npf

Roma, 15 mar. (LaPresse) - "Il fenomeno migratorio è un fenomeno che interessa tutti i continenti del mondo e così sarà nel futuro. Lo sarà per i movimenti demografici che sono prevedibili e per le condizioni di benessere nel mondo, distribuite in maniera differente. Non ci si illuda di poterlo rimuovere ma ci si prenda la responsabilità di governarlo regolandolo, basandosi su contributi e analisi, seri, approfonditi e documentati". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2018/2019 dell'Università Politecnica delle Marche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata