Migranti, Macron: Nostri destini legati, serve agenda Ue ambiziosa

di ntl/dab

Napoli, 27 feb. (LaPresse) - "Sui migranti la nostra collaborazione è esemplare, l'abbiamo migliorata in tutti gli ambiti ma serve una maggiore ambizione per l'agenda europea. Le proposte che saranno fatte dalla commissione a marzo e la riunione di aprile saranno fondamentali. I nostri destini sono legati, l'Italia è un Paese di arrivo e la Francia è il primo paese di accoglienza secondaria quindi siamo legati, serve una politica europea chiara". Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a palazzo reale di Napoli al termine del vertice Italia-Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata