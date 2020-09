Migranti, Lamorgese: Solo 25 della Alan Kurdi rimarranno in Italia

di lrs

Milano, 24 set. (LaPresse) - I migranti della Alan Kurdi? "Abbiamo chiesto ai Paesi europei, che hanno dato la disponibilità a prenderli tutti tranne 25 che rimarranno in Italia. Verrà data la possibilità di sbarcare non nel porto, perché i porti sono chiusi, ben sapendo che, pur facendo i 14 giorni di quarantena, verranno dislocati altrove". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione alla Camera al Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata