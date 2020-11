Migranti, Lamorgese: Sbarchi cresciuti parecchio per situazione geopolitica

di scp

Torino, 8 nov. (LaPresse) - "Certamente i numeri rispetto all'anno scorso sono aumentati di parecchio, ma va visto tutto in un contesto generale, anche geopolitico: il 50% di quelli arrivati vengono dalla Tunisia, un Paese in gravissima crisi economica e politica". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a 'Che tempo che fa' su Rai3 sulla questione sbarchi. "In Spagna oggi sono arrivate 1600 persone dal Marocco, un picco che non registravano da 10 anni, è una situazione complicata nel Mediterraneo, dobbiamo far agire sempre più l'Europa al nostro fianco", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata