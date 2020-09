Migranti, Lamorgese: Quasi ogni arrivo con barchini, non si possono affondare

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "Quasi tutti gli arrivi sono stati con barchini autonomi, l'unica Ong è quella dei 350 migranti". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio, con riferimento alla Sea Watch 4. "Parliamo di bloccare di sbarchi... Non devono partire. Sempre ci sono stati barchini e barconi. Una delle accuse è che non li abbiamo bloccati. Io non credo di poter bloccare e barchini affondandoli, certamente un'opera va fatta ed è nel Paese di provenienza. Questo è l'impegno con la Tunisia e l'Ue", ha aggiunto.

