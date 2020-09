Migranti, Lamorgese: Piano Ue primo step ma serve netto superamento Dublino

Milano, 24 set. (LaPresse) - "È di ieri la presentazione" del piano Von der Leyen sui migranti. "Si tratta di un primo step atteso da anni con il quale si avvierà fin dall'8 ottobre, giorno del Consiglio dei ministri dell'Interno dell'Ue, una fase cruciale di negoziazione di riforma della gestione migratoria europea. Ci sembra di cogliere alcuni elementi di discontinuità, anche se non c'è quel netto superamento degli accordi di Dublino auspicato da noi con forze che rimetteremo al tavolo delle trattative. Chiederemo il superamento completo dell'attuale sistema". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione alla Camera al Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, sottolineando poi alcune criticità come "procedure complesse di frontiera e oneri di gestione difficilmente sopportabili".

