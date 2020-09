Migranti, Lamorgese: Ok procedure rimpatrio Ue, ma dubbi su efficacia

di lrs

Milano, 24 set. (LaPresse) - "Le procedure di rimpatrio Ue ben vengano, ma non so fino a che punto possono essere effettivamente efficaci". A proposito dell'ipotesi "di dare responsabilità di rimpatrio agli Stati membri diversi da quelli di sbarco, vorrei vedere gli aspetti di ordine pratico e di carattere giuridico. Mi sembrano un po' difficilmente coniugabili con efficienza e rapidità". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione alla Camera al Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione.

