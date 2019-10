Migranti, Lamorgese: No escalation, aumento legato a sbarchi autonomi

di dab

Milano, 16 ott. (LaPresse) - "Non credo si possa parlare di un'escalation di sbarchi riferendosi sulla base del dato relativo al solo del mese di settembre". Lo dice la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante il Question time alla Camera. "L'incremento numerico in effetti c'è stato ed è riconducibile anche all'ultime mese di ottobre, ed è legato all'aumento degli sbarchi autonomi, che non risulta un fenomeno nuovo", aggiunge, visto che nel "2018 i migranti arrivati con piccoli natanti erano circa 6mila, mentre da inizio di quest'anno sono stati circa 6.800, con un incremento manifestato già da marzo". Ma il governo è consapevole che bisogna "andare oltre mera contabiità statistica", conclude.

