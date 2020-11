Migranti, Lamorgese: Nessun preconcetto del governo verso le Ong

di scp

Torino, 8 nov. (LaPresse) - "Non c'è nessun preconcetto" del governo verso le Ong che operano soccorsi in mare. Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a 'Che tempo che fa' su Rai3. Le navi delle Ong sono state fermate per "aspetti tecnici, se fanno un soccorso in mare devono garantire di portare i migranti soccorsi", ha aggiunto.

