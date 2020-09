Migranti, Lamorgese: Dl Sicurezza a breve in Cdm, strada sanzioni Ong

di lrs

Milano, 24 set. (LaPresse) - "Abbiamo i decreti Sicurezza che dovranno essere esaminati in uno dei prossimi Consigli dei ministri. Si verificheranno questi aspetti che riguardano le sanzioni" penali per le Ong, "ma è una strada che intraprenderemo con la modifica dei decreti". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione alla Camera al Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, rispondendo a una domanda del senatore della Lega, Toni Iwobi.

