Migranti, Lamorgese: Dato rifugio ad Alan Kurdi, rispetto vita priorità

di lrs

Milano, 24 set. (LaPresse) - "L'Alan Kurdi ha chiesto una prima volta il Pos il 19 settembre a cui non abbiamo dato risposta, perché noi nel frattempo verifichiamo dove eventualmente collocarli. Non avevamo postazioni idonee. Ieri loro si sono avviati verso la Francia, fino a quando ieri sera tardi e stamattina hanno chiesto di entrare in rada ad Arbatax, poiché il mare è molto mosso, c'era il rischio. La nave non credo sia assolutamente adeguata a sopportare un mare grosso. Noi abbiamo dato rifugio, perché il rispetto della vita umana viene come primo elemento". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione alla Camera al Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, a proposito della vicenda della Alan Kurdi.

