Migranti, Lamorgese a Salvini: No disastro in 20 giorni per colpa mia

di lrs/scp

Milano, 4 ott. (LaPresse) - Sull'immigrazione "non mi prendo alcun tipo di merito sulla questione di Malta. Ritengo che sia un'attività difficile che abbiamo messo in campo e poi vedremo come va, e non credo che in 20 giorni si sia creato un disastro per colpa del ministro Lamorgese. Mi sembra difficile, il problema è più complesso". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Milano, rispondendo alle critiche dell'ex ministro Matteo Salvini.

