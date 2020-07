Migranti, Lamorgese a Musumeci: A breve unità navale per quarantena

di dab

Roma, 27 lug. (LaPresse) - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. La responsabile del Viminale ha comunicato al governatore che, in modo da garantire il massimo della sicurezza per la tutela della salute pubblica, nei prossimi giorni - all'esito della procedura accelerata di gara in corso - sarà operativa una nuova unità navale di grandi dimensioni da destinare allo svolgimento della quarantena obbligatoria per i migranti sbarcati. È quanto si legge in una nota del ministero.

