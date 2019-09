Migranti, in calo del 43% le richieste di asilo in Italia

Bruxelles (Belgio), 26 set. (LaPresse) - Nel secondo trimestre del 2019 l'Italia ha ricevuto 8.470 richieste di asilo, il 43% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando le domande di protezione internazionale sono state 14.810, secondo i dati di Eurostat. La maggior parte delle richieste sono venute da migranti del Pakistan, da El Salvador e Perù. A livello europeo, sono state 149.200 le domande di prima istanza nel secondo trimestre del 2019, meno 5% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, ma in aumento del 4% rispetto al secondo trimestre del 2018. Il maggior numero di domande di protezione internazionale è stato registrato in Germania (con 33.200 richieste pari al 22% in tutta l'Ue), segue la Francia (28.600 domande pari al 19%) e la Spagna (28.200 pari al19%). Questi tre Stati membri hanno raccolto insieme il 60% delle domande di asilo in prima istanza in tutta l'Ue. Con 16.200 richieste, i rifugiati siriani sono rimasti il più grande gruppo di persone in cerca di protezione internazionale negli Stati europei, davanti ai venezuelani (10.700 candidati) e agli afgani (10.200). Nel secondo trimestre del 2019, le persone provenienti da questi paesi rappresentavano il 25% di tutti coloro che avevano presentato domanda di asilo per la prima volta.

