Migranti, Franceschini: Fine propaganda di Salvini, tornano buone relazioni Ue

di scp

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Il governo assegna un porto sicuro a Ocean Viking e i migranti saranno accolti in molti Paesi europei. Fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare. Tornano la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni". Così il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini su Twitter.

