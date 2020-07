Migranti, fonti Viminale: Al lavoro per trovare nave quarantena Calabria

di dab

Roma, 31 lug. (LaPresse) - Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, dopo aver individuato una nave per la quarantena dei migranti in Sicilia, il Viminale, inoltre, sta lavorando per il reperimento di una seconda imbarcazione da destinare allo stesso scopo per gli immigrati che si trovano attualmente in Calabria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata