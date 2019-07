Migranti, fonti Viminale: Accordo su Mediterranea, La Valletta disponibile

di vln

Milano, 5 lug. (LaPresse) - Accordo totale tra Italia e Malta. La Valletta è disponibile ad accogliere gli immigrati a bordo della Alex, e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione dell'accoglienza sull'isola. Lo rendono noto fonti del Viminale sottolineando come sia "sorprendente che Mediterranea affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso Malta, visto che è partita da Licata per arrivare fino in acque Sar libiche".

