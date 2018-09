Migranti, Fico: Italia salvi tutte le vite in mare

di ntl

Roma, 21 set. (LaPresse) - "L'Italia deve salvare tutte le vite in mare. Se è in grado bene, se no deve chiedere aiuto a tutti". Così Roberto Fico parlando alla festa di Mdp a Roma. La Libia "non è in grado", ha aggiunto.

