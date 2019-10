Migranti, Fico: "Da questo governo vedo approccio più pragmatico"

Sul tema immigrazione "vedo da questo governo un approccio molto pragmatico con un dialogo serrato Malta e con l'Europa che oggi ha nei confronti dell'Italia una condizione di ascolto". Queste le parole del presidente della Camera Roberto Fico al suo arrivo a Italia 5 Stelle a Napoli. "Il lavoro si deve sviluppare con l'aiuto ai Paesi di provenienza per far sì che i migranti possano non partire e, quando partono, bisogna garantire il diritto di salvare vite in mare ma che poi le persone salvate vengano gestite da tutta la Ue", ha aggiunto Fico.