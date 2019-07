Migranti, Fedriga: Muro a confine sloveno è ultima ipotesi

di scp

Trieste, 10 lug. (LaPresse) - "L'impiego di barriere fisiche lungo i confini con la Slovenia è un'ipotesi che prenderemo in considerazione solo nel caso in cui le altre misure messe in campo non risultassero sufficienti a contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo stamane al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. "Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia - ha precisato Fedriga -, la fascia confinaria sensibile si estende per una trentina di chilometri". Sarebbe questa, dunque, e non tutti i 232 chilometri che separano l'Italia dalla Slovenia, la superficie interessata da barriere che, secondo il governatore, "avrebbero il compito di contenere e incanalare gli ingressi in punti più agevoli da monitorare per le forze dell'ordine".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata