Migranti, Farnesina: Inaccettabile Ong considerino Italia unico porto sicuro

di scp

Milano, 10 ago. (LaPresse) - Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale "ricorda come non sia accettabile ogni condotta di organizzazioni non governative che considerano l'Italia l'unico porto possibile di sbarco e che, a questo scopo, sono pronte a esporre le persone a bordo a condizioni psicologiche di forte pressione in situazioni igienico-sanitarie suscettibili di rapido deterioramento". Lo scrive la Farnesina, su richiesta del Viminale, in una nota verbale all'ambasciata di Norvegia sul caso Ocean Viking.

