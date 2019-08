Migranti, Farnesina ad ambasciata Norvegia: Ocean Viking non in linea con norme

di scp

Milano, 10 ago. (LaPresse) - La nave Ocean Viking delle Ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere "è stata impegnata nei giorni scorsi in un'attività sistematica di perlustrazione e attualmente risulta proseguire la navigazione in zona, con intenti non genuinamente ispirati a quelli definiti dalle convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale". Lo scrive la Farnesina, su richiesta del Viminale, all'ambasciata di Norvegia sul caso Ocean Viking.

