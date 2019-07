Migranti, Di Stefano: Se uno vuole fare da solo poi non dica colpa di altri

di dab

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "Il problema è sempre lo stesso: se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai. Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma, è un serio problema, perché di mezzo c'è il Paese. Non si può dire che è sempre colpa degli altri". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano (M5S), su Facebook.

