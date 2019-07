Migranti, Di Stefano: Interviste e comparsate tv non risolvono emergenza

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "La sicurezza delle nostre coste non è uno scherzo. Non sono le interviste o le comparsate in tv a risolvere l'emergenza. Serve giocare da squadra, serve fare le cose. Una ad esempio è il nostro emendamento al decreto Sicurezza che permette la confisca immediata dell'imbarcazione a chi entra nelle nostre acque violando la legge, prima non era previsto. E lo abbiamo constatato già in molte occasioni. C'è il sequestro, poi il dissequestro e infine la nave torna in mare a provocare l'Italia". È quanto scrive il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano (M5S), su Facebook.

