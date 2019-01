Migranti, Di Maio: Vertice cordiale, troviamo sempre soluzione

di sgl

Milano, 10 gen. (LaPresse) - "Il vertice di ieri sera è stato molto cordiale, come sempre tra me, Giuseppe e Matteo. Si trova sempre una soluzione, che è nel mandato affidato al premier". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Anch'io su Radio Rai 1. "L'Italia mantiene l'impegno di prendere donne e bambini", ha aggiunto, spiegando saranno affidati alla chiesa Valdese, che si è detta disponibile ad accoglierli nelle sue strutture. "Il premier ha un altro mandato importante: incontrare il commissario Ue alle Migrazioni e avviare la redistribuzione in altri paesi dei migranti che avevano detto di voler prendere", ha spiegato il leader M5S.

