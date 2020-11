Migranti, Di Maio: Serve Patriot Act Ue, rimpatriare chi arriva da Tunisia

di dab/npf

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Non voglio e non farei mai passare il concetto che migrante vuol dire terrorista; però c'è un'evidenza sotto gli occhi di tutti che ci deve portare ad elevare il livello di sicurezza come Europa. Ho parlato di “Patriot Act Europeo”, ovviamente basato sui valori europei. Significa innalzare i nostri livelli di sicurezza, proteggere i nostri confini (che è sacrosanto) e fare una cosa banale; cioè dire che, se una persona viene della Tunisia che non è un paese in guerra, questa deve essere rimpatriata con progetti europei. Noi oggi abbiamo i livelli di rimpatrio ma sono troppo bassi e abbiamo bisogno di un'Europa ci deve fare rimpatriare le persone come arrivano, no cento/duecento ogni due settimane. Sto guardano con molta attenzione in queste ore alla proposta di Macron e Kurz su un 'Patriot Act europeo'. Quella proposta noi la integreremo con altre, come ad esempio la procura antiterrorismo europea". Così Luigi DI Maio, Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata