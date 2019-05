Migranti, Di Maio: Sentito Conte, verifiche su nave Marina a largo Libia

di dab

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Ho sentito il presidente del Consiglio e stiamo verificando perché questa nave ha agito lì. Da quello che so, era in supporto alle autorità libiche". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine di un'iniziativa a Palermo, rispondendo a una domanda dei cronisti sul salvataggio dei 30 migranti a largo delle coste libiche, operato dalla Marina Militare italiana. "Mi auguro che ci sia solidarietà da parte dell'Europa, cioè che nelle prossime ore si facciano sentire i Paesi europei - aggiunge -. Perché dobbiamo redistribuire i migranti. Ovvero stabilire il principio che chiunque arriva in Italia, arriva in Europa".

