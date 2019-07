Migranti, Di Maio: Salvini si sente solo? Gli manderemo un peluche

di abf

Roma, 8 lug. (LaPresse) - Sui migranti "se il ministro dell'interno dice che si sente solo vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, vorrà dire che gli manderemo un peluche". Cosi il vicepremier Luigi Di Maio, a margine della cerimonia per i 202 anni della polizia penitenziaria.

